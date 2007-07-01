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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Томь
Химки - Томь: обзор матча 01 июля 2007
Химки
01.07.2007, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Томь
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Текстильщик
Информация о матче
Помощники судьи:
В. Бобык
В. Енютин (оба – Москва)
Делегат:
В. Кузнецов (Омск)
Стадион:
Родина
Посещаемость:
5500
Где смотреть матч:
НТВ+ "Наш футбол" 16:30
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