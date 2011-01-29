Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов
Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере
Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой и увеличить отступные за игрока
Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов
Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере
Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой и увеличить отступные за игрока
Форвард «Локомотива» Педро Габриэл продолжит карьеру в Бразилии
«Ростов» заинтересован в бразильском форварде
«Сантос» назвал «Зениту» цену на Жоакима
«Краснодар» и «Локомотив» включились в борьбу за защитника «Сантоса»
«Бенфика» приобрела бразильского форварда, которым интересовался «Спартак»