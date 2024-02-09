Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
«Сочи» арендовал венесуэльского форварда
Малафеев — о трансфере Кругового: «Всем этим занимался агент. Иначе это глупейшее решение со стороны игрока»
«Сочи» арендовал венесуэльского форварда
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Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
Малафеев — о трансфере Кругового: «Всем этим занимался агент. Иначе это глупейшее решение со стороны игрока»
Защитник ЦСКА Роша оценил возможность ухода из команды