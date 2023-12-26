Сборная ДР Конго сделала необычное фото перед Кубком Африки – спартаковец Бонгонда поучаствовал
Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»
Черчесов прокомментировал информацию о назначении в «Спартак»
Мостовой: «Я и не собирался в «Енисей». Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля там»
Сборная ДР Конго сделала необычное фото перед Кубком Африки – спартаковец Бонгонда поучаствовал
Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»
Черчесов прокомментировал информацию о назначении в «Спартак»
Мостовой: «Я и не собирался в «Енисей». Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля там»
Лидер Первой лиги купил воспитанника ЦСКА за 300 тысяч
Полное расписание Зимнего кубка РПЛ
В «Кайрате» поделились ожиданиями от матча со «Спартаком»
РПЛ назвала участников Зимнего кубка – он пройдет в ОАЭ
Реакция Черчесова на возможное назначение в «Кайрат»