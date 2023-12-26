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Переход Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли» маловероятен
Сборная ДР Конго сделала необычное фото перед Кубком Африки – спартаковец Бонгонда поучаствовал
Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»
Черчесов прокомментировал информацию о назначении в «Спартак»
Мостовой: «Я и не собирался в «Енисей». Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля там»