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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Интер
Атлетико - Интер: обзор матча 13 марта 2024
Атлетико
13.03.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Интер
35'
А. Гризманн
87'
М. Депай
33'
Ф. Димарко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Интер
Пенальти не реализован!
Л. Мартинес
ГОЛ!
А. Корреа
3:2
ГОЛ!
Ф. Ачерби
2:2
ГОЛ!
Р. Рикельме
2:1
Пенальти не реализован!
Д. Классен
Пенальти не реализован!
С. Ньигес
Пенальти не реализован!
А. Санчес
ГОЛ!
М. Депай
1:1
ГОЛ!
Х. Чалханоглу
0:1
118'
Желтая карточка
Я. Биссек
111'
Замена
Д. Классен
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
106'
105'
+2
Желтая карточка
Ф. Ачерби
104'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
102'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Тюрам
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
М. Льоренте
98'
Желтая карточка
Коке
89'
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
Пас отдал
Коке
87'
84'
Замена
Я. Биссек
️️️️
Ф. Димарко
84'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
78'
Замена
П. Барриос
️️️️
Н. Молина
78'
72'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
72'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
Замена
Р. Рикельме
️️️️
С. Лино
70'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
70'
Желтая карточка
М. Эрмосо
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Самуэль Лино
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Атлетико
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
3-2-3-2
13
Облак
15
Савич
28
Витсель
22
Эрмосо
16
Лино
20
Молина
14
Льоренте
6
Коке
7
Де Пауль
7
Гризманн
21
Мората
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
14
Льоренте
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
14
Льоренте
20
Молина
8
Барриос
8
Барриос
20
Молина
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
32
Димарко
28
Биссек
28
Биссек
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
18
Классен
18
Классен
22
Мхитарян
9
Тюрам
4
Санчес
4
Санчес
9
Тюрам
Остались в запасе
Атлетико
Интер
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Атлетико - Интер
2
3
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
21
14
Количество передач
681
783
Сейвы
4
7
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.49
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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