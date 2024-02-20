Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Атлетико
Интер - Атлетико: обзор матча 20 февраля 2024
Интер
20.02.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Атлетико
79'
М. Арнаутович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Атлетико
Желтая карточка
К. Аугусто
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Коке
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
88'
Желтая карточка
Д. Фраттези
86'
84'
Желтая карточка
А. Мората
82'
Желтая карточка
С. Савич
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
79'
78'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
72'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
69'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
69'
68'
Замена
П. Барриос
️️️️
Н. Молина
68'
Замена
Рейнилду
️️️️
М. Эрмосо
54'
Замена
А. Мората
️️️️
С. Ньигес
53'
Желтая карточка
М. Эрмосо
46'
Замена
С. Савич
️️️️
Х. Хименес
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Самуэль Лино
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ОП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
31
Хорациу Молдован
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
36
Дармиан
95
Бастони
6
де Врей
32
Димарко
28
Павар
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
4-1-3-1-1
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
20
Хименес
16
Лино
28
Витсель
6
Коке
7
Де Пауль
14
Льоренте
8
Ньигес
7
Гризманн
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
22
Эрмосо
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Эрмосо
20
Хименес
15
Савич
15
Савич
20
Хименес
20
Молина
8
Барриос
8
Барриос
20
Молина
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
8
Ньигес
21
Мората
21
Мората
8
Ньигес
Остались в запасе
Интер
Атлетико
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Дэви Классен
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Антонио Гомис
ВР
31
Хорациу Молдован
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Дэви Классен
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
31
Хорациу Молдован
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Интер - Атлетико
2
4
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
16
Количество передач
615
478
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.62
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Интер
Атлетико
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
19:20
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
12:56
4
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
12:24
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:07
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
12:56
4
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
12:24
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:07
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
19:20
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+