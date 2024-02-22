Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Легия - Мольде
Легия - Мольде: обзор матча 22 февраля 2024
Легия
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Мольде
2'
Ф. Гульбрандсен
20'
Э. Хестад
67'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Мольде
84'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Фьортофт Левик
84'
Замена
Э. Китолано
️️️️
Ф. Гульбрандсен
84'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
Э. Хестад
74'
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
71'
Желтая карточка
Э. Хауган
Замена
М. Росолек
️️️️
М. Гуал
70'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Р. Морисита
70'
67'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
М. Андре Кааса
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Пекхарт
62'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Р. Августиняк
62'
57'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Эйкрем
Желтая карточка
Р. Августиняк
56'
47'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
Замена
П. Кун
️️️️
П. Вшолек
46'
28'
Желтая карточка
М. Андре Кааса
Желтая карточка
Ю. Элитим
26'
20'
ГОЛ! 0:2!
Э. Хестад
Пас отдал
М. Эйкрем
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гульбрандсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
(К)
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
20
Филип Рейчик
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Тобиаш
4
Рибейру
3
Капуади
12
Панков
8
Августиняк
22
Элитим
22
Вшолек
10
Жозуэ
25
Морисита
17
Пекхарт
28
Гуал
3-2-2-2-1
31
Петерсен
28
Хауген
19
Хауган
45
Хагельскьер
25
Линнес
8
Левик
15
Кааса
17
Дели
5
Хестад
23
Эйкрем
8
Гульбрандсен
22
Вшолек
23
Кун
23
Кун
22
Вшолек
8
Августиняк
67
Капустка
67
Капустка
8
Августиняк
25
Морисита
23
Диаш
23
Диаш
25
Морисита
28
Гуал
7
Росолек
7
Росолек
28
Гуал
17
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
17
Пекхарт
5
Хестад
6
Эдегор
6
Эдегор
5
Хестад
8
Гульбрандсен
17
Китолано
17
Китолано
8
Гульбрандсен
8
Левик
18
Стеневик
18
Стеневик
8
Левик
23
Эйкрем
14
Бериша
14
Бериша
23
Эйкрем
Остались в запасе
Легия
Мольде
30
Доминик Гладун
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
28
Якоб Карлстрем
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
25
Casper Öyvann
ЦФ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦП
Остались в запасе
28
Якоб Карлстрем
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
25
Casper Öyvann
ЦФ
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Легия - Мольде
2
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
17
Офсайды
7
5
Количество передач
525
305
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.49
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Войска Польского
Новости команд
Все
Легия
Мольде
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+