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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Легия
Мольде - Легия: обзор матча 15 февраля 2024
Мольде
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Легия
12'
Ф. Гульбрандсен
19'
Ф. Гульбрандсен
24'
М. Андре Кааса
64'
Жозуэ
71'
Р. Августиняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Легия
90'
+3
Желтая карточка
Жозуэ
Желтая карточка
Н. Эдегор
90'
+2
Желтая карточка
М. Линнес
90'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
Ф. Гульбрандсен
86'
85'
Желтая карточка
Ю. Элитим
Замена
Э. Китолано
️️️️
М. Меллер Дели
83'
Желтая карточка
Э. Хестад
82'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Андре Кааса
72'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Эйкрем
72'
71'
ГОЛ! 3:2!
Р. Августиняк
Пас отдал
Ю. Элитим
Желтая карточка
А. Хагельскьер
70'
66'
Замена
Б. Крамер
️️️️
М. Росолек
64'
ГОЛ! 3:1!
Жозуэ
Желтая карточка
К. Эриксен
58'
46'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
К. Зиба
46'
Замена
М. Бюрх
️️️️
С. Капуади
46'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Т. Пекхарт
46'
Замена
Р. Морисита
️️️️
П. Кун
ГОЛ! 3:0!
М. Андре Кааса
Пас отдал
К. Эриксен
24'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гульбрандсен
19'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
М. Линнес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛВ
28
Кристоффер Хауген
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
(К)
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Кендрим Зиба
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
28
Якоб Карлстрем
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Легия
50
Войцех Банасик
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
20
Филип Рейчик
ЦП
25
Рея Морисита
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
9
Блаж Крамер
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Петерсен
8
Левик
19
Хауган
45
Хагельскьер
25
Линнес
28
Хауген
15
Кааса
17
Дели
16
Эриксен
23
Эйкрем
8
Гульбрандсен
3-3-2-2
25
Тобиаш
3
Капуади
55
Енджейчик
4
Рибейру
22
Элитим
10
Зиба
23
Кун
22
Вшолек
10
Жозуэ
17
Пекхарт
7
Росолек
17
Дели
17
Китолано
17
Китолано
17
Дели
8
Гульбрандсен
6
Эдегор
6
Эдегор
8
Гульбрандсен
15
Кааса
5
Хестад
5
Хестад
15
Кааса
23
Эйкрем
14
Бериша
14
Бериша
23
Эйкрем
3
Капуади
15
Бюрх
15
Бюрх
3
Капуади
10
Зиба
8
Августиняк
8
Августиняк
10
Зиба
23
Кун
25
Морисита
25
Морисита
23
Кун
17
Пекхарт
67
Капустка
67
Капустка
17
Пекхарт
7
Росолек
9
Крамер
9
Крамер
7
Росолек
Остались в запасе
Мольде
Легия
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
28
Якоб Карлстрем
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
50
Войцех Банасик
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
28
Якоб Карлстрем
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
Остались в запасе
50
Войцех Банасик
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Мольде - Легия
5
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
15
12
Офсайды
0
2
Количество передач
470
369
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.1
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- : -
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2 : 4
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5 : 5
08.11.2026
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Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
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0 : 1
22.11.2026
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Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Акер Стэдион
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