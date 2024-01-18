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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Нигерия
Кот-д'Ивуар - Нигерия: обзор матча 18 января 2024
Кот-д'Ивуар
18.01.2024, четверг, 20:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Нигерия
55'
У. Троост-Эконг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кот-д'Ивуар - Нигерия
90'
+2
Желтая карточка
С. Нвабали
88'
Замена
П. Онуачу
️️️️
В. Осимхен
Замена
К. Конате
️️️️
Ж. Крассо
84'
Замена
У. Диаките
️️️️
Конан
80'
80'
Замена
К. Омеруо
️️️️
З. Сануси
79'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
А. Лукман
72'
Замена
М. Саймон
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
Ж. Бамба
️️️️
К. Куаме
67'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Бога
67'
Замена
У. Синго
️️️️
С. Орье
67'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Троост-Эконг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
17
Серж Орье
(К)
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
6
Секо Фофана
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
20
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
(К)
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Адемола Лукман
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
12
Вилли Боли
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
9
Жонатан Бамба
ЛВ
15
Макс Градель
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Лазаре Амани
ЦП
14
Умар Диаките
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Пол Онуачу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Фофана
3
Конан
21
Н'Дика
2
Дьоманде
17
Орье
18
Сангаре
6
Фофана
8
Кессье
13
Бога
11
Крассо
20
Куаме
3-2-1-2-2
23
Нвабали
3
Сануси
6
Аджайи
5
Троост-Эконг
2
Эйна
21
Бейсси
8
Ониика
11
Чуквуэзе
17
Ивоби
9
Осимхен
7
Лукман
17
Орье
5
Синго
5
Синго
17
Орье
20
Куаме
9
Бамба
9
Бамба
20
Куаме
3
Конан
14
Диаките
14
Диаките
3
Конан
13
Бога
26
Пепе
26
Пепе
13
Бога
11
Крассо
10
Конате
10
Конате
11
Крассо
3
Сануси
22
Омеруо
22
Омеруо
3
Сануси
7
Лукман
2
Осайи-Самуэль
2
Осайи-Самуэль
7
Лукман
11
Чуквуэзе
15
Саймон
15
Саймон
11
Чуквуэзе
9
Осимхен
19
Онуачу
19
Онуачу
9
Осимхен
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Нигерия
23
Бадра Али Сангаре
ВР
12
Вилли Боли
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
15
Макс Градель
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Лазаре Амани
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
12
Вилли Боли
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
15
Макс Градель
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Лазаре Амани
ЦП
Остались в запасе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Нигерия
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
16
19
Офсайды
3
1
Количество передач
424
236
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Мустафа Горбаль
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
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