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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ботсвана - Алжир
Ботсвана - Алжир: обзор матча 21 марта 2025
Ботсвана
21.03.2025, пятница, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 5 тур
1 : 3
Завершен
Алжир
70'
Т. Копеланг
44'
А. Гуири
52'
М. Амура
74'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботсвана - Алжир
83'
Замена
A. Kendouci
️️️️
Я. Бензия
Замена
G. Moyo
️️️️
Г. Эдвин Мохутсива
81'
Замена
K. Mangolo
️️️️
М. Джонсон
81'
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Амура
Пас отдал
Ю. Белаили
Желтая карточка
T. Setsile
71'
ГОЛ! 1:2!
Т. Копеланг
70'
69'
Замена
Ю. Белаили
️️️️
А. Гуири
69'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
А. Зорган
69'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Р. Марез
Замена
T. Setsile
️️️️
К. Сеаканьенг
62'
Замена
С. Бой
️️️️
Г. Барути
62'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Амура
Пас отдал
А. Гуири
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуири
Пас отдал
Х. Будауи
42'
Желтая карточка
А. Зорган
39'
Замена
А. Туба
️️️️
Ю. Аталь
Желтая карточка
Т. Сесиньи
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботсвана
0
Гойтсеоне Фоко
ВР
0
Элфорд Велафи
ЦЗ
0
Моша Гаолаолве
ЦЗ
0
Тумисанг Оребони
ЦП
0
Тебого Копеланг
ЦП
0
Мотуси Джонсон
ЦП
14
Godiraone Modingwane
ЦП
0
Гейп Эдвин Мохутсива
ЦП
0
Гилберт Барути
ЦП
0
Табанг Сесиньи
ЦП
0
Кабело Сеаканьенг
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Алжир
1
Alexis Guendouz
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
12
Яссин Бензия
АП
7
Рияд Марез
ПВ
11
Мохамед Амура
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Маджид Бугерра
Ботсвана
1
Kabelo Maphakela
ВР
16
Lesenya Malapela
ВР
21
Kitso Mangolo
ЦЗ
0
Табо Лейнаньяне
ЦЗ
17
Thero Setsile
ЦП
15
Gift Moyo
ЦП
0
Лебоганг Дициле
ЦП
0
Сеголаме Бой
ЦП
8
Renei Batlokwa
ЦП
15
Tshepo Keselebale
ЦП
8
Theo Shadikong
ЦП
9
Godfrey Tauyatswala
ЦФ
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
16
Александр Окиджа
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
25
Сохаиб Наир
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
17
Mohamed Amine Madani
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Юсеф Белаили
ЛВ
10
Фарез Шаиби
ЦП
12
Амин Чиаха
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
6
Ahmed Kendouci
ЦФ
2-5-2-1
0
Фоко
0
Велафи
0
Гаолаолве
14
0
Мохутсива
0
Барути
0
Сесиньи
0
Джонсон
0
Копеланг
0
Оребони
0
Сеаканьенг
4-2-2-2
1
20
Аталь
15
Айт Нури
2
Манди
21
Бенсебаини
19
Зорган
14
Будауи
7
Марез
12
Бензия
9
Гуири
11
Амура
0
Джонсон
21
21
0
Джонсон
0
Сеаканьенг
17
17
0
Сеаканьенг
0
Мохутсива
15
15
0
Мохутсива
0
Барути
0
Бой
0
Бой
0
Барути
20
Аталь
4
Туба
4
Туба
20
Аталь
19
Зорган
10
Шаиби
10
Шаиби
19
Зорган
7
Марез
10
Бенрахма
10
Бенрахма
7
Марез
9
Гуири
10
Белаили
10
Белаили
9
Гуири
12
Бензия
6
6
12
Бензия
Остались в запасе
Ботсвана
Алжир
1
Kabelo Maphakela
ВР
16
Lesenya Malapela
ВР
0
Табо Лейнаньяне
ЦЗ
0
Лебоганг Дициле
ЦП
8
Renei Batlokwa
ЦП
15
Tshepo Keselebale
ЦП
8
Theo Shadikong
ЦП
9
Godfrey Tauyatswala
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
16
Уссама Бенбут
ВР
16
Александр Окиджа
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
25
Сохаиб Наир
ЦЗ
17
Mohamed Amine Madani
ЦЗ
12
Амин Чиаха
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Главный тренер
Маджид Бугерра
Остались в запасе
1
Kabelo Maphakela
ВР
16
Lesenya Malapela
ВР
0
Табо Лейнаньяне
ЦЗ
0
Лебоганг Дициле
ЦП
8
Renei Batlokwa
ЦП
15
Tshepo Keselebale
ЦП
8
Theo Shadikong
ЦП
9
Godfrey Tauyatswala
ЦФ
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
16
Александр Окиджа
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
25
Сохаиб Наир
ЦЗ
17
Mohamed Amine Madani
ЦЗ
12
Амин Чиаха
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Главный тренер
Маджид Бугерра
Статистика матча Ботсвана - Алжир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Francistown Stadium, Francistown
Посещаемость:
3278
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