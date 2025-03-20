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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гамбия - Кения
Гамбия - Кения: обзор матча 20 марта 2025
Гамбия
20.03.2025, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 5 тур
3 : 3
Завершен
Кения
55'
М. Барроу
61'
Я. Минте
84'
М. Барроу
69'
М. Олунга (П)
90+6'
W. Wilson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбия - Кения
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
W. Wilson
Желтая карточка
E. Jarju
90'
+3
85'
Замена
М. Джума
️️️️
М. Олунга
ГОЛ! 3:1!
М. Барроу
84'
Замена
А. Джатта
️️️️
M. Lion Njie
83'
80'
Желтая карточка
W. Wilson
Замена
Э. Адамс
️️️️
М. Байо
77'
70'
Замена
D. Abuya
️️️️
Р. Одада
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Олунга
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Фадера
65'
62'
Замена
Д. Аюнга
️️️️
J. Avire
ГОЛ! 2:0!
Я. Минте
Пас отдал
Ж. Сисей
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Барроу
Пас отдал
А. Фадера
55'
46'
Замена
W. Wilson
️️️️
I. Athuman
Желтая карточка
О. Колли
38'
Пенальти не реализован!
М. Барроу
30'
Желтая карточка
Ш. Синюан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбия
1
Ebrima Jarju
ВР
6
Momodou Lion Njie
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
7
Алие Фадера
ЛВ
5
Abubakr Barry
ЦП
2
Махмуду Байо
ЦП
20
Янкуба Минте
ПВ
10
Муса Барроу
ЦФ
17
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Кения
1
Ian Otieno
ВР
13
Эрик Отиено
ЛЗ
16
Rooney Onyango
ЦЗ
5
Brian Onyango
ЦЗ
17
I. Athuman
ЦЗ
6
Anthony Akumu
ЦЗ
15
Даниэль Аньембе
ПЗ
6
Ричард Одада
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
21
John Avire
ЦФ
10
Eric Johana Omondi
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Гамбия
18
Шейх Сиби
ВР
18
Musa Dibaga
ВР
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Omar Gaye
ЦЗ
4
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эбу Адамс
ЦП
16
Аласана Манне
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
9
Gibril Sillah
ЦФ
13
Saikou Touray
ЦФ
0
Абдули Сисей
ЦФ
23
Алассана Джатта
ЦФ
Кения
18
Brian Bwire
ВР
1
Farouk Shikalo
ВР
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
20
Manzur Okwaro
ЦЗ
24
Ben Omondi
ЦП
11
William Wilson
ЦП
9
Timothy Ouma
ЦП
7
Mohammed Bajaber
ЦП
16
Масуд Джума
ЦФ
20
Elvis Rupia
ЦФ
9
Джона Аюнга
ЦФ
8
Duke Abuya
ЦФ
3-2-3-2
1
6
5
Колли
6
Синюан
5
2
Байо
7
Фадера
15
Сисей
20
Минте
17
Соу
10
Барроу
3-2-1-3
1
5
17
6
15
Аньембе
13
Отиено
6
Одада
10
21
14
Олунга
2
Байо
8
Адамс
8
Адамс
2
Байо
7
Фадера
11
Саньянг
11
Саньянг
7
Фадера
6
23
Джатта
23
Джатта
6
17
11
11
17
14
Олунга
16
Джума
16
Джума
14
Олунга
21
9
Аюнга
9
Аюнга
21
6
Одада
8
8
6
Одада
Остались в запасе
Гамбия
Кения
18
Шейх Сиби
ВР
18
Musa Dibaga
ВР
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Omar Gaye
ЦЗ
4
Эбрима Дарбо
ОП
16
Аласана Манне
ЦП
9
Gibril Sillah
ЦФ
13
Saikou Touray
ЦФ
0
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
18
Brian Bwire
ВР
1
Farouk Shikalo
ВР
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
20
Manzur Okwaro
ЦЗ
24
Ben Omondi
ЦП
9
Timothy Ouma
ЦП
7
Mohammed Bajaber
ЦП
20
Elvis Rupia
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Остались в запасе
18
Шейх Сиби
ВР
18
Musa Dibaga
ВР
14
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Omar Gaye
ЦЗ
4
Эбрима Дарбо
ОП
16
Аласана Манне
ЦП
9
Gibril Sillah
ЦФ
13
Saikou Touray
ЦФ
0
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
18
Brian Bwire
ВР
1
Farouk Shikalo
ВР
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
20
Manzur Okwaro
ЦЗ
24
Ben Omondi
ЦП
9
Timothy Ouma
ЦП
7
Mohammed Bajaber
ЦП
20
Elvis Rupia
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Гамбия - Кения
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
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