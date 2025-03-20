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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ливия - Ангола
Ливия - Ангола: обзор матча 20 марта 2025
Ливия
20.03.2025, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ангола
75'
M. Ellafi
90+3'
Фреди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливия - Ангола
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Фреди
Желтая карточка
F. Salama
82'
81'
Замена
П. Бондо
️️️️
Т. Карнейру
Желтая карточка
M. Ellafi
76'
ГОЛ! 1:0!
M. Ellafi
75'
67'
Замена
C. Banza
️️️️
Ж. Дала
Желтая карточка
F. Al Badri
62'
60'
Замена
Бени
️️️️
М. Бенсон
Желтая карточка
O. Al Khoja
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливия
12
Mourad Al Wuhayshi
ВР
2
Mohammed Eshtewi
ЦЗ
4
Majdi Erteiba
ЦЗ
3
Sobhi Al Mabrouk
ЦЗ
21
Omar Al Khoja
ЦП
15
Al Bahloul Bousahmin
ЦП
23
Bader Hasan
ЦП
6
Abdullah Dagou
ЦП
17
Fadel Salama
ЦП
10
Fahd Saad Mohamed
ЦФ
9
Ahmed Krawaa
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Ангола
22
Неблу
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
4
Клинтон Мата
ЦП
8
Маэстро
ЦП
16
Фреди
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
10
Желсон Дала
ЦФ
86
Зини
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Ливия
22
Mohammed Al Dreibi
ВР
1
Ahmad Ayyad
ВР
10
Mouad Ellafi
ВР
6
Taher Ben Amer
ЦЗ
3
Mutassim Sabbou
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
11
Mahdi Al Kout
ЦЗ
10
Muayid Ellafi
ЦП
18
Faisal Al Badri
ЦП
14
Muhannad Eto'o
ЦП
7
Mohammed Soula
ЦФ
19
Taha Al Shalui
ЦФ
9
Ezzeddine Al Mariami
ЦФ
Ангола
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Emanuel Nsesani
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
28
Педро Бондо
ЦЗ
27
António Hossi
ЦЗ
24
Киниту
ЦЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
87
Домингос Андраде
ЦП
15
Бени
ЦП
7
Жилберту
ПВ
9
Chico Banza
ЦФ
3-5-2
12
2
4
3
15
23
6
17
21
9
10
3-2-3-2
22
Неблу
6
Гашпар
5
Карму
13
Карнейру
4
Мата
8
14
Бенсон
16
Фреди
7
Милсон
86
Зини
10
Дала
10
10
13
Карнейру
28
Бондо
28
Бондо
13
Карнейру
14
Бенсон
15
Бени
15
Бени
14
Бенсон
10
Дала
9
9
10
Дала
Остались в запасе
Ливия
Ангола
22
Mohammed Al Dreibi
ВР
1
Ahmad Ayyad
ВР
10
Mouad Ellafi
ВР
6
Taher Ben Amer
ЦЗ
3
Mutassim Sabbou
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
11
Mahdi Al Kout
ЦЗ
18
Faisal Al Badri
ЦП
14
Muhannad Eto'o
ЦП
7
Mohammed Soula
ЦФ
19
Taha Al Shalui
ЦФ
9
Ezzeddine Al Mariami
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Emanuel Nsesani
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
27
António Hossi
ЦЗ
24
Киниту
ЦЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
87
Домингос Андраде
ЦП
7
Жилберту
ПВ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Остались в запасе
22
Mohammed Al Dreibi
ВР
1
Ahmad Ayyad
ВР
10
Mouad Ellafi
ВР
6
Taher Ben Amer
ЦЗ
3
Mutassim Sabbou
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
11
Mahdi Al Kout
ЦЗ
18
Faisal Al Badri
ЦП
14
Muhannad Eto'o
ЦП
7
Mohammed Soula
ЦФ
19
Taha Al Shalui
ЦФ
9
Ezzeddine Al Mariami
ЦФ
Остались в запасе
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Emanuel Nsesani
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
27
António Hossi
ЦЗ
24
Киниту
ЦЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
87
Домингос Андраде
ЦП
7
Жилберту
ПВ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Статистика матча Ливия - Ангола
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
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