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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Экваториальная Гвинея - Малави
Экваториальная Гвинея - Малави: обзор матча 10 июня 2024
Экваториальная Гвинея
10.06.2024, понедельник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 4 тур
1 : 0
Завершен
Малави
82'
И. Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экваториальная Гвинея - Малави
90'
+3
Замена
Л. Чазийя
️️️️
Д. Чембези
Замена
Ч. Ондо
️️️️
И. Сальвадор
90'
Замена
Д. Ханца
️️️️
Х. Миранда
90'
Желтая карточка
О. Сиафа
89'
ГОЛ! 1:0!
И. Сальвадор
Пас отдал
Я. Буйла
82'
Замена
Я. Буйла
️️️️
П. Ганет
76'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
П. Мба Обьянг
76'
11'
Желтая карточка
L. Aaron
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
17
Хосете Миранда
ЛВ
5
Омар Маскарель
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Малави
3
Tatenda Mbalaka
ЦЗ
5
Деннис Чембези
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
2
Стэнли Сануди
ПЗ
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
6
Lloyd Aaron
ЦП
8
Чимвемве Идана
ЦП
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Экваториальная Гвинея
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
8
Янник Буйла
ЦП
9
Дориан Ханца
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Малави
1
Brighton Munthali
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
21
Robert Saizi
ЦП
7
Wisdom Mpinganjira
ЦП
17
Джон Банда
ЦП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овоно
11
Ндонг
15
Акапо
16
Коко
21
Ороско
5
Маскарель
14
Мба Обьянг
22
Ганет
17
Миранда
6
Сальвадор
19
Асуэ
4-3-1
2
Сануди
5
Чембези
7
3
13
6
8
Идана
19
14
Мба Обьянг
4
Бальбоа
4
Бальбоа
14
Мба Обьянг
22
Ганет
8
Буйла
8
Буйла
22
Ганет
6
Сальвадор
12
Ондо
12
Ондо
6
Сальвадор
17
Миранда
9
Ханца
9
Ханца
17
Миранда
5
Чембези
15
Чазийя
15
Чазийя
5
Чембези
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Малави
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
1
Brighton Munthali
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
21
Robert Saizi
ЦП
7
Wisdom Mpinganjira
ЦП
17
Джон Банда
ЦП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Остались в запасе
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Остались в запасе
1
Brighton Munthali
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
21
Robert Saizi
ЦП
7
Wisdom Mpinganjira
ЦП
17
Джон Банда
ЦП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Главный тренер
Марио Мариница
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Малави
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Nuevo Estadio de Malabo, Malabo
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