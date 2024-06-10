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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Уганда - Алжир
Уганда - Алжир: обзор матча 10 июня 2024
Уганда
10.06.2024, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 4 тур
1 : 2
Завершен
Алжир
10'
Т. Мутьяба
46'
У. Ауа
58'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уганда - Алжир
84'
Замена
З. Белаид
️️️️
И. Беннасер
Желтая карточка
Т. Мутьяба
82'
74'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Н. Бенталеб
72'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
70'
Замена
М. Бакрар
️️️️
Б. Бунеджах
69'
Желтая карточка
Б. Бунеджах
69'
Замена
Я. Бензия
️️️️
С. Бенрахма
66'
Желтая карточка
С. Бенрахма
Замена
T. Awany
️️️️
H. Lwaliwa
62'
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Бенрахма
Пас отдал
М. Амура
46'
ГОЛ! 1:1!
У. Ауа
Пас отдал
Б. Бунеджах
Желтая карточка
Б. Бьяруханга
36'
Желтая карточка
Б. Бьяруханга
36'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мутьяба
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уганда
19
Ismail Watenga
ВР
15
Halid Lwaliwa
ЦЗ
4
Кеннет Семакула
ЦЗ
13
Элио Капрадосси
ЦЗ
9
Fahad Bayo
ЦЗ
0
Бобоси Бьяруханга
ЦП
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
0
Роджерс Мато
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
11
Мохамед Амура
ЦФ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Маджид Бугерра
Уганда
3
Timothy Awany
ЦЗ
0
Азиз Кайондо
ЦЗ
12
Ibrahim Kasule
ЦП
99
Денис Омеди
ЦФ
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мустафа Зегба
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
12
Яссин Бензия
АП
22
Монсеф Бакрар
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Анис Хадж Мусса
ЦФ
4
C. Keddad
ЦФ
4-2-1
19
15
13
Капрадосси
9
4
Семакула
0
Бьяруханга
10
Мутьяба
0
Мато
3-3-1-2
1
Мандре
15
Айт Нури
2
Манди
20
Аталь
19
Бенталеб
10
Беннасер
8
Ауа
10
Бенрахма
9
Бунеджах
11
Амура
15
3
3
15
10
Беннасер
5
Белаид
5
Белаид
10
Беннасер
19
Бенталеб
6
Зерруки
6
Зерруки
19
Бенталеб
10
Бенрахма
12
Бензия
12
Бензия
10
Бенрахма
9
Бунеджах
22
Бакрар
22
Бакрар
9
Бунеджах
Остались в запасе
Уганда
Алжир
0
Азиз Кайондо
ЦЗ
12
Ibrahim Kasule
ЦП
99
Денис Омеди
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мустафа Зегба
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Анис Хадж Мусса
ЦФ
4
C. Keddad
ЦФ
Главный тренер
Маджид Бугерра
Остались в запасе
0
Азиз Кайондо
ЦЗ
12
Ibrahim Kasule
ЦП
99
Денис Омеди
ЦФ
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
1
Мустафа Зегба
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Анис Хадж Мусса
ЦФ
4
C. Keddad
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Главный тренер
Маджид Бугерра
Статистика матча Уганда - Алжир
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Mandela National Stadium, Kampala
Посещаемость:
45000
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