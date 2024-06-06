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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мавритания - Судан
Мавритания - Судан: обзор матча 06 июня 2024
Мавритания
06.06.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Судан
15'
S. Thierry
29'
А. Абид (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мавритания - Судан
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
А. Камара
80'
78'
Желтая карточка
R. Agab
76'
Замена
А. Юсиф Табанджа
️️️️
Б. Хамис
75'
Замена
A. Hamed Mahmoud
️️️️
S. Thierry
Замена
А. Махмуд
️️️️
M. Soueid
46'
Замена
Х. Диав
️️️️
А. Абид
46'
Замена
С. Буна Амар
️️️️
Х. Танжи
46'
Замена
Н. Мохамед Эль-Абд
️️️️
И. Кейта
46'
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Абид
15'
ГОЛ! 0:1!
S. Thierry
Пас отдал
R. Agab
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мавритания
16
Бабакар Ниасс
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
20
Ибрахима Кейта
ПЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
14
Яли Деллахи
ОП
8
Бодда Мухсин
ЦП
93
Гессума Фофана
ЦП
9
Хемейя Танжи
ЦФ
23
Mouhamed Soueid
ЦФ
15
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Судан
20
Mohamed Mustafa
ВР
6
Мустафа Каршом
ЦЗ
12
Бахит Хамис
ЦЗ
8
Абдельразиг Омер
ЦП
5
Валиелдин Хидир
АП
2
Али Абдалла
ЦФ
7
S. Abdelrahman
ЦФ
7
Ramadan Agab
ЦФ
9
Saif Thierry
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Мавритания
1
Намори Диав
ВР
30
Мамаду Диоп
ВР
98
Хадим Диав
ЛЗ
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
91
Папа Яд
ЛВ
12
Бакари Камара
ОП
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
88
Сиди Буна Амар
АП
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
Судан
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
18
Авад Заид
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
18
Ahmed Hamed Mahmoud
ЦП
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
25
Шедди Барглан
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Ниасс
3
Абид
5
Ба
20
Кейта
14
Деллахи
8
Мухсин
93
Фофана
7
Койта
15
Камара
23
9
Танжи
2-1-1-4
20
6
Каршом
12
Хамис
8
Омер
5
Хидир
9
7
7
2
Абдалла
3
Абид
98
Диав
98
Диав
3
Абид
20
Кейта
96
Эль-Абд
96
Эль-Абд
20
Кейта
23
95
Махмуд
95
Махмуд
23
9
Танжи
88
Амар
88
Амар
9
Танжи
15
Камара
11
Ба
11
Ба
15
Камара
12
Хамис
19
Табанджа
19
Табанджа
12
Хамис
9
18
18
9
Остались в запасе
Мавритания
Судан
1
Намори Диав
ВР
30
Мамаду Диоп
ВР
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
12
Бакари Камара
ОП
29
Умар Нгом
ЦП
91
Папа Яд
ЛВ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
18
Авад Заид
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
25
Шедди Барглан
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Остались в запасе
1
Намори Диав
ВР
30
Мамаду Диоп
ВР
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
12
Бакари Камара
ОП
29
Умар Нгом
ЦП
91
Папа Яд
ЛВ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
Остались в запасе
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
18
Авад Заид
ЦЗ
23
Emad Ali
ЦЗ
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
25
Шедди Барглан
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Главный тренер
Квеси Аппиа
Статистика матча Мавритания - Судан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Информация о матче
Стадион:
Stade Cheikha Ould Boidiya, Nouakchott
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