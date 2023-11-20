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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мали - ЦАР
Мали - ЦАР: обзор матча 20 ноября 2023
Мали
20.11.2023, понедельник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
ЦАР
76'
К. Думбия
79'
Ж. Кондогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мали - ЦАР
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Л. Кулибали
90'
+5
90'
+4
Замена
E. Tompte
️️️️
Л. Мафута
79'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
G. Vénuste Baboula
ГОЛ! 1:0!
К. Думбия
Пас отдал
Д. Нене
76'
Замена
К. Думбия
️️️️
И. Сиссоко
76'
66'
Желтая карточка
D. Youfeigane
66'
Замена
G. Vénuste Baboula
️️️️
K. Namnganda
66'
Замена
Y. Malipangou
️️️️
Г. Койялипу
Замена
Ф. Диабате
️️️️
М. Думбия
62'
Замена
Ю. Ниакате
️️️️
А. Траоре
62'
Замена
Д. Нене
️️️️
И. Биссума
62'
40'
Желтая карточка
B. Pirioua
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
0
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
24
Ибраима Сиссоко
ОП
15
Мамаду Фофана
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
4
Амаду Айдара
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
ЦАР
16
Dominique Youfeigane
ВР
5
Sadock Ndobe
ЦЗ
6
Амос Юга
ЦП
0
Исаак Соле
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Brad Pirioua
ЦП
9
Годюэн Койялипу
ЦП
7
Trésor Toropité
ЦП
91
Karl Namnganda
ЦФ
9
Луи Мафута
ЦФ
14
Severin Tatolna
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Мали
1
Ибрахим Мункоро
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
0
Boubacar Doumbia
ЦЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
0
Шейк Дукур
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Камори Думбия
АП
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
19
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
ЦАР
1
Жоффри Лембе
ВР
22
Marcellin Biandao
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
0
Marc Raphael Yapende
ЦЗ
20
Axel Urie
ЦП
0
Марко Маджуга
ПВ
11
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
15
Eleoenai Tompte
ЦФ
18
Yawanendji Malipangou
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Диавара
0
Айдара
6
Ниакате
2
Траоре
24
Сиссоко
15
Фофана
11
Кулибали
4
Айдара
10
Биссума
10
Думбия
14
Траоре
1-5-1-3
16
5
0
Соле
8
9
Койялипу
7
19
Кондогбиа
6
Юга
14
9
Мафута
91
24
Сиссоко
10
Думбия
10
Думбия
24
Сиссоко
14
Траоре
6
Ниакате
6
Ниакате
14
Траоре
11
Кулибали
17
Синайоко
17
Синайоко
11
Кулибали
10
Думбия
19
Диабате
19
Диабате
10
Думбия
10
Биссума
7
Нене
7
Нене
10
Биссума
91
11
11
91
9
Мафута
15
15
9
Мафута
9
Койялипу
18
18
9
Койялипу
Остались в запасе
Мали
ЦАР
1
Ибрахим Мункоро
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
0
Boubacar Doumbia
ЦЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
0
Шейк Дукур
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
Главный тренер
Мохамед Магассуба
1
Жоффри Лембе
ВР
22
Marcellin Biandao
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
0
Marc Raphael Yapende
ЦЗ
20
Axel Urie
ЦП
0
Марко Маджуга
ПВ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
1
Ибрахим Мункоро
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
0
Boubacar Doumbia
ЦЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
0
Шейк Дукур
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
Остались в запасе
1
Жоффри Лембе
ВР
22
Marcellin Biandao
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
0
Marc Raphael Yapende
ЦЗ
20
Axel Urie
ЦП
0
Марко Маджуга
ПВ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Мали - ЦАР
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
Коморские острова
Информация о матче
Посещаемость:
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