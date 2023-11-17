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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Замбия - Конго
Замбия - Конго: обзор матча 17 ноября 2023
Замбия
17.11.2023, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 1 тур
4 : 2
Завершен
Конго
5'
П. Дака
43'
Л. Банда
69'
Ф. Сакала
90+2'
П. Дака
13'
С. Ганвула
15'
M. Bassouamina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Замбия - Конго
Замена
Г. Мафвента
️️️️
Ф. Сакала
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
П. Дака
90'
+2
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Л. Банда
83'
81'
Замена
М. Матондо
️️️️
Г. Макута
81'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
M. Bassouamina
ГОЛ! 3:2!
Ф. Сакала
Пас отдал
Л. Банда
69'
Замена
К. Чама
️️️️
Б. Сакала
66'
56'
Замена
D. Massoumou
️️️️
V. Prestige Mboungou
55'
Замена
J. Ondongo
️️️️
Б. Мазику
46'
Замена
Б. Мазику
️️️️
M. Poaty
ГОЛ! 2:2!
Л. Банда
Пас отдал
К. Кангва
43'
15'
ГОЛ! 1:2!
M. Bassouamina
Пас отдал
Г. Макута
13'
ГОЛ! 1:1!
С. Ганвула
Пас отдал
И. Андзуана
ГОЛ! 1:0!
П. Дака
Пас отдал
Э. Банда
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
18
Фрэнсис Мванса
ВР
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
23
Родерик Кабве
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
17
Кингс Кангва
ЦП
9
Ламек Банда
ПВ
3
Бенедикт Чепеши
ЦФ
20
Патсон Дака
ЦФ
6
Бенсон Сакала
ЦФ
21
Доминик Чанда
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Конго
0
Wolfrigon Mongondza Ngobo
ВР
0
Эмерсон
ЦЗ
5
Bryan Passi
ЦЗ
0
Morgan Poaty
ЦП
0
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
0
Антуан Макумбу
ЦП
10
Гай Макута
ЦП
6
Jose Dembi
ЦП
3
Сильвер Ганвула
ЦФ
11
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Айзек Н'Гата
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
18
Чарльз Калумба
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
0
Luka Banda
ЦЗ
17
Клатус Чама
ЦП
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
7
Голден Мафвента
ЦФ
0
Andrew Phiri
ЦФ
0
B. Mwila
ЦФ
Конго
1
Трей Вимален
ВР
16
Melvin Douniama
ВР
0
Брэдли Мазику
ЛЗ
0
Julfin Ondongo
ЦЗ
4
Крист Макоссо
ЦЗ
8
Массанга Матондо
ЦП
7
Alain Ipiélé
ЦФ
0
Кристофер Ибайи
ЦФ
0
Габриэль Шарпантье
ЦФ
0
Domi Massoumou
ЦФ
1-3-1-5
18
Мванса
13
Сунзу
23
Кабве
12
Банда
17
Кангва
9
Банда
20
Дака
10
Сакала
21
Чанда
6
Сакала
3
Чепеши
2-5-1-2
0
0
Эмерсон
5
0
0
Макумбу
10
Макута
6
17
Андзуана
0
11
3
Ганвула
6
Сакала
17
Чама
17
Чама
6
Сакала
9
Банда
23
Чилуфья
23
Чилуфья
9
Банда
10
Сакала
7
Мафвента
7
Мафвента
10
Сакала
0
0
Мазику
0
Мазику
0
Мазику
0
0
Мазику
10
Макута
8
Матондо
8
Матондо
10
Макута
11
0
Шарпантье
0
Шарпантье
11
0
0
0
0
Остались в запасе
Замбия
Конго
16
Лоуренс Муленга
ВР
18
Чарльз Калумба
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
0
Luka Banda
ЦЗ
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
0
Andrew Phiri
ЦФ
0
B. Mwila
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
1
Трей Вимален
ВР
16
Melvin Douniama
ВР
4
Крист Макоссо
ЦЗ
7
Alain Ipiélé
ЦФ
0
Кристофер Ибайи
ЦФ
Главный тренер
Айзек Н'Гата
Остались в запасе
16
Лоуренс Муленга
ВР
18
Чарльз Калумба
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
0
Luka Banda
ЦЗ
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
0
Andrew Phiri
ЦФ
0
B. Mwila
ЦФ
Остались в запасе
1
Трей Вимален
ВР
16
Melvin Douniama
ВР
4
Крист Макоссо
ЦЗ
7
Alain Ipiélé
ЦФ
0
Кристофер Ибайи
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Главный тренер
Айзек Н'Гата
Статистика матча Замбия - Конго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Нигер
3 : 1
08.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Конго
1 : 1
05.09.2025
Танзания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Конго
0 : 6
11.06.2024
Марокко
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