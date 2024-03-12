Зенит - Динамо

|1/4 финала
первый матч
|28 ноября, вторник
|00:00
|Динамо
|Зенит
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит
|13 тур
|29 октября, пятница
|19:00
|Зенит
|4:1
|Динамо
|25 тур
|24 апреля, среда
|21:00
|Зенит
|2:0
|Динамо
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|23 тур
|18 апреля, среда
|19:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|9 тур
|10 сентября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:0
|Зенит
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|13:30
|Динамо
|0:1
|Зенит
|7 тур
|13 сентября, суббота
|18:30
|Зенит
|3:2
|Динамо
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|18:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|20 тур
|19 августа, понедельник
|00:00
|Зенит
|1:2
|Динамо
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Зенит
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Динамо
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:1
|Зенит