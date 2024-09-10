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Эквадор - Перу

10.09.2024, Вторник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Эквадор - Перу
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
16 тур
2 февраля, среда 05:00 Перу 1:1 Эквадор
8 тур
9 июня, среда 00:00 Эквадор 1:2 Перу
Кубок Америки 2021, группа B
4 тур
24 июня, четверг 00:00 Эквадор 2:2 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2018

16 ноября, пятница 04:30 Перу 0:2 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
16 тур
6 сентября, среда 00:01 Эквадор 1:2 Перу
8 тур
7 сентября, среда 05:15 Перу 2:1 Эквадор
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 2 тур
9 июня, четверг 05:00 Эквадор 2:2 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
8 июня, суббота 06:10 Перу 1:0 Эквадор
4 тур
16 ноября, среда 01:00 Эквадор 2:0 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 20:00 Перу 0:0 Эквадор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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