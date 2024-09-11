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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Перу
Эквадор - Перу: обзор матча 11 сентября 2024
Эквадор
11.09.2024, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Перу
54'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Перу
Замена
Д. Чавес
️️️️
П. Эступиньян
87'
79'
Замена
С. Орменьо
️️️️
А. Валера
68'
Замена
П. Киспе
️️️️
С. Пенья
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Валенсия
67'
61'
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Д. Меркадо
59'
Замена
П. Вите
️️️️
К. Паес
58'
Желтая карточка
К. Паес
57'
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
А. Франко
54'
46'
Замена
J. Pierre Archimbaud
️️️️
У. Картахена
46'
Замена
К. Самбрано
️️️️
А. Сантамария
46'
Замена
О. Сонне
️️️️
Л. Адвинкула
45'
+1
Желтая карточка
А. Сантамария
37'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
28'
Желтая карточка
У. Картахена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
(К)
ОП
21
Алан Франко
ЦП
13
Кендри Паес
АП
18
Джон Меркадо
ПВ
8
Антони Валенсия
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
(К)
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Gilmar Napa
ВР
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Кевин Родригес
ЦФ
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
11
Брайан Рейна
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
3-3-1-3-1
1
Галиндес
2
Торрес
6
Пачо
3
Хинкапе
7
Эступиньян
23
Кайседо
17
Пресиадо
21
Франко
18
Меркадо
13
Паес
8
Валенсия
13
Валенсия
4-1-1-1-3
1
Галлезе
22
Калленс
4
Сантамария
5
Араухо
4
Лопес
13
Тапиа
16
Картахена
10
Пенья
9
Лападула
20
Валера
17
Адвинкула
7
Эступиньян
3
Чавес
3
Чавес
7
Эступиньян
13
Паес
15
Вите
15
Вите
13
Паес
18
Меркадо
10
Йебоа
10
Йебоа
18
Меркадо
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
4
Сантамария
5
Самбрано
5
Самбрано
4
Сантамария
17
Адвинкула
22
Сонне
22
Сонне
17
Адвинкула
16
Картахена
13
13
16
Картахена
10
Пенья
8
Киспе
8
Киспе
10
Пенья
20
Валера
18
Орменьо
18
Орменьо
20
Валера
Остались в запасе
Эквадор
Перу
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Gilmar Napa
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
11
Брайан Рейна
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Gilmar Napa
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
11
Брайан Рейна
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Статистика матча Эквадор - Перу
1
4
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
0
Нарушения
20
9
Офсайды
5
5
Количество передач
503
229
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
69
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Родриго Пас Дельгадо
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