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Эквадор - Чили

21.11.2023, Вторник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур Эквадор - Чили
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
14 тур
17 ноября, среда 03:15 Чили 0:2 Эквадор
6 тур
6 сентября, понедельник 00:00 Эквадор 0:0 Чили
Кубок Америки 2019, группа C
Групповой этап, 2 тур
22 июня, суббота 02:00 Эквадор 1:2 Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
17 тур
6 октября, пятница 02:30 Чили 2:1 Эквадор
9 тур
7 октября, пятница 00:00 Эквадор 3:0 Чили
Кубок Америки 2015, группа A
Групповой этап, 1 тур
12 июня, пятница 02:30 Чили 2:0 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
18 тур
16 октября, среда 03:30 Чили 2:1 Эквадор
9 тур
13 октября, суббота 01:00 Эквадор 3:1 Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2012

16 августа, четверг 04:00 Чили 0:3 Эквадор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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