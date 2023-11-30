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Олимпия - Лилль

30.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 5 тур Олимпия - Лилль
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига конференций (2023/2024), группа A
1 тур
20 сентября, среда 18:30 Лилль Олимпия
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