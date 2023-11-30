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Серветт - Рома

30.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 5 тур Серветт - Рома
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024), группа G
2 тур
5 октября, четверг 22:00 Рома Серветт
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