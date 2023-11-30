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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Серветт - Рома
Серветт - Рома: обзор матча 30 ноября 2023
Серветт
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Рома
50'
К. Бедья
21'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Рома
90'
+6
Желтая карточка
А. Белотти
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
А. Барон
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Желтая карточка
С. Руй
84'
81'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
П. Дибала
81'
Замена
А. Белотти
️️️️
Э. Бове
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
81'
Замена
Х. Туати
️️️️
К. Бедья
81'
Желтая карточка
А. Антунес
75'
74'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Д. Кутеса
68'
Замена
А. Антунес
️️️️
Б. Болла
68'
66'
Желтая карточка
Б. Кристанте
55'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
У. Ауа
ГОЛ! 1:1!
К. Бедья
Пас отдал
М. Стеванович
50'
Желтая карточка
Т. Конья
44'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К)
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Серветт
40
Marwan Aubert
ВР
78
Лео Бессон
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Луиджи Черубини
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Фрик
4
Руй
6
Барон
77
Болла
19
Северен
6
Цунемото
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
7
Кутеса
9
Бедья
3-1-3-1-2
99
Свилар
2
Челик
26
Н'Дика
3
Льоренте
5
Паредес
10
Ауа
4
Кристанте
8
Бове
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
9
Лукаку
6
Барон
3
Вуйоз
3
Вуйоз
6
Барон
7
Кутеса
21
Гуйемено
21
Гуйемено
7
Кутеса
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
77
Болла
8
Антунес
8
Антунес
77
Болла
9
Бедья
24
Туати
24
Туати
9
Бедья
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
8
Саншеш
8
Саншеш
21
Дибала
10
Ауа
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
10
Ауа
8
Бове
11
Белотти
11
Белотти
8
Бове
Остались в запасе
Серветт
Рома
40
Marwan Aubert
ВР
78
Лео Бессон
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
40
Marwan Aubert
ВР
78
Лео Бессон
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Серветт - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Стад-де-Женев
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