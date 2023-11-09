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Маккаби - Вильярреал

09.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 4 тур Маккаби - Вильярреал
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа F
3 тур
26 октября, четверг 22:00 Вильярреал Маккаби
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