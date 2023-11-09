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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - Вильярреал
Маккаби Х - Вильярреал: обзор матча 09 ноября 2023
Маккаби Х
09.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
30'
А. Сек
82'
А. Баэна
86'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Вильярреал
Замена
G. Naor
️️️️
Шоу
87'
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Серлот
Пас отдал
А. Морено
Желтая карточка
Шоу
85'
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Баэна
Пас отдал
А. Морено
79'
Замена
Э. Капу
️️️️
М. Тригерос
Замена
М. Жабер
️️️️
Л. Рафаэлов
76'
75'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
71'
69'
Желтая карточка
А. Альтимира
65'
Замена
Й. Пино
️️️️
И. Акомах
65'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Р. Террац
65'
Замена
А. Баэна
️️️️
Б. Бреретон
46'
Замена
Х. Паскуаль
️️️️
С. Комесанья
Желтая карточка
L. Šimić
38'
38'
Пенальти не реализован!
М. Тригерос
ГОЛ! 1:0!
А. Сек
Пас отдал
Л. Рафаэлов
30'
29'
Желтая карточка
А. Серлот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
14
Шоу
ОП
11
Лиор Рафаэлов
(К)
ЦП
25
Анан Халаили
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
(К)
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
26
Деан Давид
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-2-1-3
40
Каюф
27
Корню
4
Сек
44
6
Сандгрен
4
Мохамед
14
Шоу
11
Рафаэлов
28
19
Пьеррот
25
Халаили
4-1-2-2-1
25
Рейна
2
Альтимира
2
Манди
46
Габбиа
5
Морено
11
Террац
14
Тригерос
14
Комесанья
11
Акомах
22
Бреретон
9
Серлот
14
Шоу
15
15
14
Шоу
11
Рафаэлов
5
Жабер
5
Жабер
11
Рафаэлов
14
Тригерос
6
Капу
6
Капу
14
Тригерос
11
Террац
10
Парехо
10
Парехо
11
Террац
22
Бреретон
10
Баэна
10
Баэна
22
Бреретон
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
14
Комесанья
10
Паскуаль
10
Паскуаль
14
Комесанья
Остались в запасе
Маккаби Х
Вильярреал
55
Рами Гершон
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
26
Деан Давид
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Маккаби Х - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
АЕК-Арена
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