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АЕК - Аякс

05.10.2023, Четверг, 19:45 мск Лига Европы, 2 тур АЕК - Аякс
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Матч начнется в 19:45 мск
Лига чемпионов (2018/2019), группа E
5 тур
27 ноября, вторник 20:55 АЕК 0:2 Аякс
1 тур
19 сентября, среда 19:55 Аякс 3:0 АЕК
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