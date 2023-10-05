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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Аякс
АЕК - Аякс: обзор матча 05 октября 2023
АЕК
05.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
75'
Д. Вида
30'
С. Бергвейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Аякс
Желтая карточка
Н. Амрабат
90'
Желтая карточка
С. Араухо
89'
84'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Б. Тахирович
84'
Замена
️️️️
К. Форбш
Замена
М. Мохаммади
️️️️
М. Гачинович
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вида
Пас отдал
Н. Амрабат
75'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Э. Хаджусафи
74'
73'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
Замена
Й. Йонссон
️️️️
О. Пинеда
67'
Замена
Л. Рота
️️️️
Д. Сидибе
67'
Замена
П. Манталос
️️️️
Э. Понсе
67'
61'
Желтая карточка
Й. Шутало
56'
Желтая карточка
Б. Бробби
Желтая карточка
О. Пинеда
52'
Желтая карточка
Д. Вида
40'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Бергвейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
4-1-2-3
23
Станкович
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
19
Сидибе
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
21
Араухо
9
Понсе
39
Амрабат
4-3-2-1
1
Гортер
21
Хато
6
Шутало
13
Авила
2
Ренш
23
Бергейс
4
Тахирович
24
Тэйлор
9
Форбш
34
Бергвейн
9
Бробби
8
Гачинович
5
Мохаммади
5
Мохаммади
8
Гачинович
19
Сидибе
12
Рота
12
Рота
19
Сидибе
28
Хаджусафи
17
Элиассон
17
Элиассон
28
Хаджусафи
25
Пинеда
16
Йонссон
16
Йонссон
25
Пинеда
9
Понсе
20
Манталос
20
Манталос
9
Понсе
4
Тахирович
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
4
Тахирович
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
АЕК
Аякс
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
14
Кристиан Хлинссон
АП
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
14
Кристиан Хлинссон
АП
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Морис Стейн
Статистика матча АЕК - Аякс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
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