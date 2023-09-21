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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Бетис
Рейнджерс - Бетис: обзор матча 21 сентября 2023
Рейнджерс
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
68'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Бетис
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
А. Сима
89'
Замена
С. Дессер
️️️️
К. Руф
88'
88'
Замена
А. Диао
️️️️
Иско
81'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Замена
Р. Джек
️️️️
Х. Сифуэнтес
80'
72'
Замена
Родри
️️️️
Э. Абде
72'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
72'
Замена
А. Перес
️️️️
Л. Энрике
69'
Желтая карточка
К. Браво
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
68'
Желтая карточка
К. Голдсон
65'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Т. Лоуренс
62'
54'
Желтая карточка
М. Бартра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
30
Кике Фернандес
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-2-3-1
1
Батлэнд
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
6
Ландстрем
8
Сифуэнтес
10
Лоуренс
39
Матондо
19
Сима
7
Руф
4-1-1-3-1
1
Браво
2
Бельерин
5
Бартра
2
Пеццелла
16
Абнер
21
Рока
2
Родригес
11
Энрике
22
Иско
10
Эз Абде
7
Иглесиас
19
Сима
21
Стерлинг
21
Стерлинг
19
Сима
8
Сифуэнтес
8
Джек
8
Джек
8
Сифуэнтес
7
Руф
9
Дессер
9
Дессер
7
Руф
10
Лоуренс
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Лоуренс
10
Эз Абде
10
Родри
10
Родри
10
Эз Абде
22
Иско
11
Диао
11
Диао
22
Иско
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
11
Энрике
22
Перес
22
Перес
11
Энрике
Остались в запасе
Рейнджерс
Бетис
34
Киран Райт
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
30
Кике Фернандес
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
30
Кике Фернандес
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Рейнджерс - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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