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Порту - Антверпен

07.11.2023, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 4 тур Порту - Антверпен
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа H
3 тур
25 октября, среда 22:00 Антверпен Порту
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