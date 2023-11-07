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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Антверпен
Порту - Антверпен: обзор матча 07 ноября 2023
Порту
07.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
2 : 0
Завершен
Антверпен
32'
Эванилсон (П)
90+1'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Антверпен
ГОЛ! 2:0!
Пепе
Пас отдал
Ф. Консейсау
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Консейсау
84'
Замена
Д. Намасо
️️️️
А. Франку
83'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Эванилсон
83'
Замена
Х. Санчес
️️️️
З. Сануси
83'
75'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Д. Керк
75'
Замена
В. Янссен
️️️️
Д. Иленихена
68'
Замена
А. Муджа
️️️️
М. Баликвиша
68'
Замена
К. Корбани
️️️️
О. Вейндал
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Тареми
68'
62'
Желтая карточка
О. Вейндал
Желтая карточка
Д. Карму
58'
50'
Красная карточка
Ю. Эккеленкамп
46'
Замена
Й. Батай
️️️️
Р. Де Лат
45'
+2
Желтая карточка
А. Вермерен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эванилсон
32'
20'
Желтая карточка
А. Юсуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
48
Артур Вермерен
(К)
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
27
Eran Tuypens
ЦП
77
Milo Horemans
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
12
Сануси
3
Пепе
6
Карму
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
11
Пепе
10
Франку
9
Эванилсон
9
Тареми
3-2-2-2-1
1
Ламменс
2
Де Лат
3
Кулибали
5
Вейндал
80
Юсуф
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
9
Керк
7
Баликвиша
9
Иленихена
12
Сануси
3
Санчес
3
Санчес
12
Сануси
9
Тареми
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Тареми
10
Франку
3
Намасо
3
Намасо
10
Франку
9
Эванилсон
9
Наварро
9
Наварро
9
Эванилсон
5
Вейндал
20
Корбани
20
Корбани
5
Вейндал
2
Де Лат
25
Батай
25
Батай
2
Де Лат
9
Керк
21
Эджуке
21
Эджуке
9
Керк
7
Баликвиша
7
Муджа
7
Муджа
7
Баликвиша
9
Иленихена
14
Янссен
14
Янссен
9
Иленихена
Остались в запасе
Порту
Антверпен
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
27
Eran Tuypens
ЦП
77
Milo Horemans
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
27
Eran Tuypens
ЦП
77
Milo Horemans
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Порту - Антверпен
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Драгау
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