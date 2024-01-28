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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Ботошани
Херманнштадт - Ботошани: обзор матча 28 января 2024
Херманнштадт
28.01.2024, воскресенье, 15:00
Румыния. Лига I, 23 тур
2 : 0
Завершен
Ботошани
10'
S. Balaure
49'
S. Balaure
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Ботошани
Замена
M. Antoche
️️️️
R. Fonseca
82'
Замена
I. Biceanu
️️️️
А. Мургиа
82'
81'
Желтая карточка
Р. Бензар
75'
Замена
A. Dragu
️️️️
V. Dican
74'
Замена
M. Cioiu
️️️️
A. Ferreira
Замена
A. Oroian
️️️️
S. Balaure
72'
Желтая карточка
S. Mino
59'
59'
Замена
G. Dragomir
️️️️
Z. Mitrov
Желтая карточка
D. Paraschiv
53'
Желтая карточка
R. Fonseca
53'
ГОЛ! 2:0!
S. Balaure
49'
46'
Замена
A. Friday
️️️️
M. Iličić
31'
Замена
L. Fülöp
️️️️
J. Kaprof
Замена
R. Fonseca
️️️️
Г. Янку
25'
24'
Желтая карточка
A. Tiganasu
ГОЛ! 1:0!
S. Balaure
Пас отдал
А. Мургиа
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Ботошани
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
32
Alin Şeroni
ЦФ
22
Adrian Rautu
ЦФ
3-3-3
34
31
Опруц
5
16
Бутян
96
5
98
10
Янку
27
30
1-4-5
4
16
6
8
20
Бензар
44
60
10
11
30
96
51
51
96
6
6
11
Мургиа
29
29
11
Мургиа
10
Янку
99
99
10
Янку
6
11
11
6
10
80
80
10
60
12
12
60
11
9
9
11
Остались в запасе
Херманнштадт
Ботошани
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
32
Alin Şeroni
ЦФ
22
Adrian Rautu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Остались в запасе
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
32
Alin Şeroni
ЦФ
22
Adrian Rautu
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Херманнштадт - Ботошани
3
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
14
Количество передач
454
419
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Horia Gabriel Mladinovici, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
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Херманнштадт
Ботошани
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2022.09.13 13:46
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2018.01.18 18:51
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