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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - ЧФР Клуж
Университатя - ЧФР Клуж: обзор матча 02 декабря 2023
Университатя
02.12.2023, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 18 тур
1 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
90'
E. Koljić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - ЧФР Клуж
Желтая карточка
E. Koljić
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
E. Koljić
Пас отдал
А. Рогулич
90'
Замена
М. Кэпэцынэ
️️️️
Ш. Влэдою
81'
Желтая карточка
Ш. Влэдою
80'
76'
Замена
Ф. Отеле
️️️️
Ч. Деяк
72'
Замена
Л. Квек
️️️️
Д. Авуну
Замена
С. Байарам
️️️️
M. Danciu
68'
Замена
A. Mateiu
️️️️
Я. Куртич
68'
66'
Замена
Д. Бирлигеа
️️️️
Л. Юричич
66'
Замена
А. Фика
️️️️
Э. Красники
Желтая карточка
В. Скрециу
57'
Замена
А. Рогулич
️️️️
А. Иван
55'
Замена
E. Koljić
️️️️
Й. Маркович
55'
54'
Желтая карточка
П. Тахцидис
Желтая карточка
Р. Силва
29'
26'
Желтая карточка
К. Мухар
Желтая карточка
Я. Куртич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
45
Камора
(К)
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Лука Юричич
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
44
Анте Рогулич
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
3
Ziv Morgan
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
8
Robert Filip
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
3-3-4
21
Попеску
11
Банку
34
Силва
6
Скрециу
4
Крету
27
Куртич
28
Митрица
9
Иван
9
Маркович
37
2
Влэдою
1-5-1-3
90
Сава
45
Камора
19
Могос
77
Тахцидис
10
Деяк
29
Авуну
73
Мухар
7
Красники
27
41
7
Юричич
9
Иван
44
Рогулич
44
Рогулич
9
Иван
37
10
Байарам
10
Байарам
37
2
Влэдою
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
2
Влэдою
27
Куртич
8
8
27
Куртич
9
Маркович
7
7
9
Маркович
29
Авуну
40
Квек
40
Квек
29
Авуну
7
Красники
8
Фика
8
Фика
7
Красники
7
Юричич
11
Бирлигеа
11
Бирлигеа
7
Юричич
10
Деяк
7
Отеле
7
Отеле
10
Деяк
Остались в запасе
Университатя
ЧФР Клуж
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
89
Отто Хиндрих
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
3
Ziv Morgan
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
3
Ziv Morgan
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Университатя - ЧФР Клуж
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
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- : -
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2 : 6
22.11.2026
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ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
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Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Ион Облеменко
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