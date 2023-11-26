Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - ФКСБ
Динамо Бухарест - ФКСБ: обзор матча 26 ноября 2023
Динамо Бухарест
26.11.2023, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 17 тур
0 : 1
Завершен
ФКСБ
52'
Ф. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - ФКСБ
90'
+1
Желтая карточка
А. Балутэ
89'
Желтая карточка
С. Нгезана
85'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
Ф. Коман
79'
Желтая карточка
Ф. Коман
73'
Желтая карточка
М. Ликсандру
Замена
A. Bani
️️️️
Q. Bena
68'
Замена
Д. Политик
️️️️
H. Abdallah
68'
Желтая карточка
R. Patriche
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коман
51'
Желтая карточка
А. Шут
Желтая карточка
Q. Bena
51'
46'
Замена
О. Попеску
️️️️
Д. Джокович
46'
Замена
A. Compagno
️️️️
Д. Микулеску
Замена
R. Patriche
️️️️
J. Homawoo
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
(К)
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Адриан Шут
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Динамо Бухарест
31
Filip Dujmović
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Deniz Giafer
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
96
Andrea Compagno
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
3-4-1-2
25
5
Лукас
24
31
98
28
16
10
11
Гезали
11
9
Грегориу
3-2-3-1-1
32
Тарновану
2
Пантя
33
Радунович
30
Нгезана
8
Ликсандру
15
Шут
88
Джокович
28
Олару
22
Балутэ
11
Микулеску
17
Коман
28
22
22
28
24
23
23
24
11
20
Политик
20
Политик
11
88
Джокович
23
Попеску
23
Попеску
88
Джокович
17
Коман
7
Ротариу
7
Ротариу
17
Коман
11
Микулеску
96
96
11
Микулеску
Остались в запасе
Динамо Бухарест
ФКСБ
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
25
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Динамо Бухарест - ФКСБ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Новости команд
Все
Динамо Бухарест
ФКСБ
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+