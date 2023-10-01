Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Ботошани
Университатя - Ботошани: обзор матча 01 октября 2023
Университатя
01.10.2023, воскресенье, 15:00
Румыния. Лига I, 11 тур
5 : 1
Завершен
Ботошани
10'
M. Danciu
36'
А. Крету
70'
Й. Маркович
89'
А. Рогулич
90'
А. Митрица
39'
Э. Флореску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Ботошани
ГОЛ! 5:1!
А. Митрица
Пас отдал
Й. Маркович
90'
ГОЛ! 4:1!
А. Рогулич
89'
77'
Замена
Ч. Петро
️️️️
M. Iličić
76'
Замена
G. Dragomir
️️️️
R. Creț
ГОЛ! 3:1!
Й. Маркович
Пас отдал
Н. Банку
70'
Замена
А. Рогулич
️️️️
L. Houri
69'
Замена
С. Байарам
️️️️
M. Danciu
64'
Замена
Я. Куртич
️️️️
A. Mateiu
58'
Желтая карточка
M. Danciu
48'
Замена
Й. Маркович
️️️️
А. Иван
46'
Замена
Б. Ндонг
️️️️
М. Кэпэцынэ
46'
46'
Замена
A. Friday
️️️️
Р. Бензар
46'
Замена
Д. Муаддиб
️️️️
C. Casap
39'
ГОЛ! 2:1!
Э. Флореску
Пас отдал
В. Пинсон
ГОЛ! 2:0!
А. Крету
Пас отдал
А. Митрица
36'
Желтая карточка
М. Кэпэцынэ
29'
22'
Желтая карточка
V. Dican
18'
Желтая карточка
C. Casap
ГОЛ! 1:0!
M. Danciu
Пас отдал
А. Митрица
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Ботошани
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
20
Ромарио Бензар
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
3
Чарльз Петро
ОП
9
George Dragomir
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
3-3-4
21
Попеску
11
Банку
34
Силва
6
Скрециу
16
Кэпэцынэ
4
Крету
28
Митрица
8
9
Иван
37
33
2-3-1-5
3
Мутомбо
5
20
Бензар
23
6
93
Пинсон
68
32
23
Флореску
9
60
16
Кэпэцынэ
12
Ндонг
12
Ндонг
16
Кэпэцынэ
8
27
Куртич
27
Куртич
8
37
10
Байарам
10
Байарам
37
33
44
Рогулич
44
Рогулич
33
9
Иван
9
Маркович
9
Маркович
9
Иван
23
7
Муаддиб
7
Муаддиб
23
60
3
Петро
3
Петро
60
5
9
9
5
20
Бензар
12
12
20
Бензар
Остались в запасе
Университатя
Ботошани
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
Остались в запасе
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Университатя - Ботошани
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Новости команд
Все
Университатя
Ботошани
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+