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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - УТА Арад
Ботошани - УТА Арад: обзор матча 23 сентября 2023
Ботошани
23.09.2023, суббота, 18:45
Румыния. Лига I, 10 тур
2 : 2
Завершен
УТА Арад
30'
Э. Флореску (П)
52'
M. Iličić
48'
К. Карп
90+7'
Г. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - УТА Арад
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Г. Купер
88'
Замена
A. Stahl
️️️️
D. Rodrigues
Замена
M. Cioiu
️️️️
A. Friday
85'
82'
Красная карточка
К. Карп
72'
Замена
Г. Купер
️️️️
M. Stolnik
Замена
C. Zabou
️️️️
В. Пинсон
71'
Замена
Г. Мутомбо
️️️️
M. Iličić
71'
Желтая карточка
D. Gabriel
57'
Замена
A. Tiganasu
️️️️
Р. Бензар
55'
Замена
D. Gabriel
️️️️
R. Creț
55'
ГОЛ! 2:1!
M. Iličić
Пас отдал
A. Friday
52'
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Карп
46'
Замена
К. Карп
️️️️
D. Constantin Dumitrascu
46'
Замена
M. Freitas
️️️️
H. Marku
46'
Замена
R. Pop
️️️️
C. Mihai
43'
Желтая карточка
C. Mihai
Желтая карточка
В. Пинсон
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Флореску
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
5
Răzvan Creț
ЦЗ
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
20
Ромарио Бензар
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
40
Junior Pius
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
93
Florin Iacob
ЦФ
17
Aleksandar Vucenovic
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
7
Джали Муаддиб
ЛФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
14
Marcelo Freitas
ЦП
77
Albert Stahl
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
1-3-1-5
5
20
Бензар
12
6
93
Пинсон
23
Флореску
68
60
9
32
3-2-1-4
4
19
80
5
3
Абид
21
27
22
17
93
5
33
33
5
60
3
Мутомбо
3
Мутомбо
60
20
Бензар
30
30
20
Бензар
80
55
Карп
55
Карп
80
27
14
14
27
2
77
77
2
21
55
55
21
5
90
Купер
90
Купер
5
Остались в запасе
Ботошани
УТА Арад
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
45
Fabrice Olinga
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
7
Джали Муаддиб
ЛФ
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
45
Fabrice Olinga
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Ботошани - УТА Арад
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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