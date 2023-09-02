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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Университатя
ФКСБ - Университатя: обзор матча 02 сентября 2023
ФКСБ
02.09.2023, суббота, 21:45
Румыния. Лига I, 8 тур
3 : 0
Завершен
Университатя
13'
Д. Олару
21'
Р. Радунович
45'
Д. Олару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Университатя
90'
+1
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
Д. Харуц
️️️️
А. Шут
89'
Замена
М. Ликсандру
️️️️
О. Попеску
88'
80'
Желтая карточка
L. Houri
Замена
Д. Джокович
️️️️
Д. Олару
77'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
О. Попеску
69'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
А. Балутэ
69'
66'
Замена
E. Koljić
️️️️
А. Иван
58'
Замена
M. Danciu
️️️️
С. Байарам
57'
Желтая карточка
В. Скрециу
Желтая карточка
О. Попеску
56'
46'
Замена
A. Mateiu
️️️️
А. Крету
46'
Замена
Ш. Влэдою
️️️️
Б. Ндонг
46'
Замена
L. Houri
️️️️
Д. Зайков
ГОЛ! 3:0!
Д. Олару
Пас отдал
О. Попеску
45'
42'
Желтая карточка
Н. Банку
38'
Желтая карточка
Д. Зайков
36'
Желтая карточка
А. Иван
25'
Желтая карточка
Б. Ндонг
ГОЛ! 2:0!
Р. Радунович
Пас отдал
А. Балутэ
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Олару
Пас отдал
О. Попеску
13'
Желтая карточка
О. Попеску
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
96
Andrea Compagno
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ФКСБ
15
George Gogescu
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
34
Михай Удря
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
3-1-4-1-1
32
Тарновану
5
Дава
30
Нгезана
33
Радунович
15
Шут
2
Крецу
28
Олару
22
Балутэ
23
Попеску
30
Попеску
96
3-2-4-1
21
Попеску
27
Бадель
6
Скрециу
5
Зайков
11
Банку
12
Ндонг
4
Крету
10
Байарам
28
Митрица
27
Куртич
9
Иван
15
Шут
5
Харуц
5
Харуц
15
Шут
23
Попеску
8
Ликсандру
8
Ликсандру
23
Попеску
28
Олару
88
Джокович
88
Джокович
28
Олару
30
Попеску
20
Радаславеску
20
Радаславеску
30
Попеску
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
12
Ндонг
2
Влэдою
2
Влэдою
12
Ндонг
5
Зайков
33
33
5
Зайков
4
Крету
8
8
4
Крету
10
Байарам
37
37
10
Байарам
9
Иван
7
7
9
Иван
Остались в запасе
ФКСБ
Университатя
15
George Gogescu
ЦЗ
34
Михай Удря
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
91
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
15
George Gogescu
ЦЗ
34
Михай Удря
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ФКСБ - Университатя
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
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