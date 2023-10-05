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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Сепси
ЧФР Клуж - Сепси: обзор матча 05 октября 2023
ЧФР Клуж
05.10.2023, четверг, 20:00
Румыния. Лига I, 5 тур
3 : 0
Завершен
Сепси
41'
П. Тахцидис (П)
70'
Камора
81'
Д. Бирлигеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Сепси
Замена
А. Фика
️️️️
Л. Квек
90'
Замена
Ч. Деяк
️️️️
П. Тахцидис
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Бирлигеа
Пас отдал
Ф. Отеле
81'
78'
Замена
М. Рондон
️️️️
F. Junior
ГОЛ! 2:0!
Камора
Пас отдал
A. Krešić
70'
68'
Желтая карточка
И. Алими
64'
Замена
П. Шафранко
️️️️
Г. Дебелюх
64'
Замена
C. Matei
️️️️
A. Aganović
Замена
Ф. Отеле
️️️️
Х. Бетанкор
63'
Замена
Д. Бирлигеа
️️️️
Л. Юричич
63'
Замена
Камора
️️️️
L. Mihai
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Тахцидис
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Ziv Morgan
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
88
Luca Mihai
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Лука Юричич
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сепси
17
Darius Oroian
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
22
Francisco Junior
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
16
Павол Шафранко
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
2-1-4-3
90
Сава
15
Айети
3
40
Квек
88
73
Мухар
77
Тахцидис
19
Могос
7
Бетанкор
41
7
Юричич
3-2-1-5
17
5
Кечкеш
96
Стефан
22
4
Алими
11
Стефанеску
33
44
8
77
27
Дебелюх
88
45
Камора
45
Камора
88
77
Тахцидис
10
Деяк
10
Деяк
77
Тахцидис
40
Квек
8
Фика
8
Фика
40
Квек
7
Юричич
11
Бирлигеа
11
Бирлигеа
7
Юричич
7
Бетанкор
7
Отеле
7
Отеле
7
Бетанкор
77
10
10
77
27
Дебелюх
16
Шафранко
16
Шафранко
27
Дебелюх
22
99
Рондон
99
Рондон
22
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Сепси
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Dinu Moldovan
ВР
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча ЧФР Клуж - Сепси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
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