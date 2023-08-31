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Брюгге - Осасуна

31.08.2023, Четверг, 21:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Брюгге - Осасуна
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 21:00 мск
Лига конференций (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 24 августа, четверг 21:30 Осасуна Брюгге
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