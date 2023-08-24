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Лига конференций 2026/2027
Осасуна - Брюгге
Осасуна - Брюгге: обзор матча 24 августа 2023
Осасуна
24.08.2023, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Брюгге
78'
Л. Авила
50'
А. Сков Ольсен
80'
М. Де Куйпер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Брюгге
88'
Желтая карточка
С. Миньоле
Замена
Э. Барха
️️️️
М. Гомес
88'
88'
Замена
М. Скурась
️️️️
Ф. Зинкернагель
88'
Замена
Д. Одои
️️️️
У. Ветлесен
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Л. Торро
82'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Р. Пенья
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Де Куйпер
Пас отдал
У. Ветлесен
ГОЛ! 1:1!
Л. Авила
Пас отдал
Х. Монкайола
78'
74'
Замена
Д. Боята
️️️️
И. Тиаго
74'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Сков Ольсен
67'
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
А. Орос
66'
Замена
А. Будимир
️️️️
Р. Гарсия
66'
52'
Желтая карточка
И. Тиаго
51'
Желтая карточка
Р. Онидика
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Сков Ольсен
45'
+4
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
Желтая карточка
Д. Гарсия
37'
Желтая карточка
Й. Мохика
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
17
Víctor Barberá
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Айтор
22
Мохика
24
Катена
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
14
Гарсия
6
Авила
2-1-3-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
10
Ветлесен
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
9
Тиаго
7
Пенья
12
Аресо
12
Аресо
7
Пенья
6
Торро
19
Ибаньес
19
Ибаньес
6
Торро
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
10
Орос
11
Арнайц
11
Арнайц
10
Орос
14
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
14
Гарсия
9
Тиаго
28
Боята
28
Боята
9
Тиаго
10
Ветлесен
3
Одои
3
Одои
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
22
Скурась
22
Скурась
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
7
Нуса
7
Нуса
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Осасуна
Брюгге
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Víctor Barberá
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Víctor Barberá
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Осасуна - Брюгге
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
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