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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брюгге - Осасуна
Брюгге - Осасуна: обзор матча 31 августа 2023
Брюгге
31.08.2023, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Осасуна
73'
И. Тиаго
76'
А. Сков Ольсен
27'
Й. Мохика
53'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Осасуна
Желтая карточка
С. Миньоле
90'
+12
90'
+9
Желтая карточка
А. Катена
Замена
Д. Одои
️️️️
У. Ветлесен
90'
+6
87'
Желтая карточка
Д. Гарсия
82'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Крус
82'
Замена
Э. Барха
️️️️
Л. Торро
77'
Желтая карточка
Й. Мохика
ГОЛ! 2:2!
А. Сков Ольсен
76'
Желтая карточка
И. Тиаго
74'
ГОЛ! 1:2!
И. Тиаго
Пас отдал
М. Де Куйпер
73'
Желтая карточка
У. Ветлесен
71'
Замена
А. Нуса
️️️️
Т. Бьюкенан
71'
68'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
68'
Замена
А. Орос
️️️️
М. Гомес
68'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Р. Пенья
67'
Желтая карточка
С. Эррера
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Будимир
Пас отдал
Р. Пенья
Замена
Д. Боята
️️️️
Б. Мехеле
46'
45'
+4
Желтая карточка
Х. Монкайола
45'
+1
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
45'
30'
Желтая карточка
Л. Авила
Желтая карточка
М. Де Куйпер
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Й. Мохика
Пас отдал
Х. Монкайола
Желтая карточка
Б. Мехеле
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
2-1-3-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
9
Тиаго
3-3-1-1-2
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
22
Мохика
7
Монкайола
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
44
Мехеле
28
Боята
28
Боята
44
Мехеле
10
Ветлесен
3
Одои
3
Одои
10
Ветлесен
17
Бьюкенан
7
Нуса
7
Нуса
17
Бьюкенан
7
Пенья
12
Аресо
12
Аресо
7
Пенья
16
Гомес
10
Орос
10
Орос
16
Гомес
6
Авила
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Авила
6
Торро
11
Барха
11
Барха
6
Торро
3
Крус
9
Гарсия
9
Гарсия
3
Крус
Остались в запасе
Брюгге
Осасуна
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Михал Скурась
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Брюгге - Осасуна
6
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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