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  • «Осасуна» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 17:05
Осасуна
03.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
34' Р. Гарсия
71' Г. Гурусета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Урко Изета
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
18
Бойро
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
19
Розье
27
Аргибиде
27
Аргибиде
19
Розье
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Осасуна - Атлетик
3
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
12
19
Офсайды
2
0
Количество передач
415
420
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Атлетика», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Атлетик»

«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Осасуна
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