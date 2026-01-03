03.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
18
Бойро
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
19
Розье
27
Аргибиде
27
Аргибиде
19
Розье
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
16
Руис де Галаррета
20
Рего
20
Рего
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Осасуна - Атлетик
3
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
12
19
Офсайды
2
0
Количество передач
415
420
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Атлетика», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»