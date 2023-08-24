Введите ваш ник на сайте

Генк - Адана Демирспор

24.08.2023, Четверг, 21:00 мск Генк, стадион Кристал Арена Лига конференций, 4 раунд , первый матч Генк - Адана Демирспор
...
Матч начнется в 21:00 мск
П1
1.57
Х
4.05
П2
5.9
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
  • Читайте нас: 