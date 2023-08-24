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Юнион СЖ - Лугано

24.08.2023, Четверг, 21:30 мск Лига Европы Юнион СЖ - Лугано
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Матч начнется в 21:30 мск
П1
1.62
Х
3.85
П2
5.7
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