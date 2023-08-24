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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Лугано
Юнион СЖ - Лугано: обзор матча 24 августа 2023
Юнион СЖ
24.08.2023, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Лугано
8'
Д. Эккерт
71'
К. Терхо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Лугано
Желтая карточка
Г. Нильссон
90'
+6
Замена
Ф. Лейсен
️️️️
Л. Лапуссен
90'
84'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Ж. Целар
76'
Желтая карточка
Д. Саббатини
76'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
76'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Боттани
76'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Д. Саббатини
ГОЛ! 2:0!
К. Терхо
Пас отдал
Л. Амани
71'
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
67'
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Расмуссен
66'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Д. Эккерт
66'
65'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
Желтая карточка
Д. Эккерт
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эккерт
Пас отдал
М. Расмуссен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
Лугано
99
Diego Mina
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
3-1-3-2-1
49
Морис
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
28
Мачида
34
Ванхутте
20
Расмуссен
21
Пуэртас
10
Амани
94
Лапуссен
17
Терхо
10
Эккерт
4-3-1-2
1
Сайпи
21
Хайдари
28
Хайризи
34
Аригони
16
Валенсуэла
25
Бизлими
8
Гргич
14
Саббатини
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
94
Лапуссен
16
Лейсен
16
Лейсен
94
Лапуссен
20
Расмуссен
27
Садики
27
Садики
20
Расмуссен
10
Эккерт
9
Нильссон
9
Нильссон
10
Эккерт
14
Саббатини
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
14
Саббатини
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
10
Боттани
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
10
Боттани
9
Целар
19
Влади
19
Влади
9
Целар
Остались в запасе
Юнион СЖ
Лугано
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Юнион СЖ - Лугано
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
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