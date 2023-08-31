Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лугано - Юнион СЖ
Лугано - Юнион СЖ: обзор матча 31 августа 2023
Лугано
31.08.2023, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Юнион СЖ
7'
Д. Эккерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Юнион СЖ
Красная карточка
А. Хайдари
90'
+3
85'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Н. Садики
77'
Замена
Х. Теклаб
️️️️
Л. Лапуссен
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
М. Боттани
74'
65'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Пуэртас
65'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Д. Эккерт
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
К. Хайризи
52'
Замена
А. Гргич
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
46'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
46'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Р. Мачек
46'
Желтая карточка
У. Бизлими
45'
Желтая карточка
А. Хайдари
41'
38'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эккерт
Пас отдал
К. Пуэртас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Лугано
99
Diego Mina
ВР
60
Cheikh N'Diaye
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
Юнион СЖ
32
Noa Louche
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
3-2-3-3
28
Хайризи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
16
Валенсуэла
34
Аригони
25
Бизлими
28
Мачек
14
Саббатини
90
9
Целар
10
Боттани
4-1-2-2-1
49
Морис
27
Садики
28
Мачида
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
21
Пуэртас
10
Амани
17
Терхо
94
Лапуссен
10
Эккерт
28
Хайризи
17
Маи
17
Маи
28
Хайризи
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
10
Боттани
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
10
Боттани
28
Мачек
31
Алиседа
31
Алиседа
28
Мачек
21
Пуэртас
20
Расмуссен
20
Расмуссен
21
Пуэртас
94
Лапуссен
11
Теклаб
11
Теклаб
94
Лапуссен
27
Садики
7
7
27
Садики
10
Эккерт
9
Нильссон
9
Нильссон
10
Эккерт
Остались в запасе
Лугано
Юнион СЖ
99
Diego Mina
ВР
60
Cheikh N'Diaye
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
32
Noa Louche
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
99
Diego Mina
ВР
60
Cheikh N'Diaye
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
27
Борис Бабич
ЦФ
Остались в запасе
32
Noa Louche
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Лугано - Юнион СЖ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Новости команд
Все
Лугано
Юнион СЖ
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+