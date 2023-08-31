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Арис - Слован

31.08.2023, Четверг, 20:30 мск Лига Европы Арис - Слован
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Матч начнется в 20:30 мск
Лига Европы (2023/2024)

24 августа, четверг 21:30 Слован Арис
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