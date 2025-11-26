Введите ваш ник на сайте
«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68

26 ноября 2025 10:22
Слован - Райо Вальекано
27 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига конференций, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку

Матч четвертого тура Лиги Конференций на поле «Слована» несет принципиальное значение для распределения мест в таблице. Хозяева замыкают турнирную сетку без набранных очков и находятся под давлением после трех поражений подряд в еврокубке. При этом команда демонстрирует высокий атакующий темп, забивая в среднем 2.80 гола за игру в последних встречах, но оборонительная линия остается уязвимой и регулярно допускает ошибки. «Райо Вальекано» идет заметно стабильнее, располагается в верхней части таблицы и не проигрывает в пяти матчах турнира подряд, при этом отличается в каждом из них, что говорит о системной организации наступательных действий.

«Слован»

Словацкий клуб играет смело и активно, делая ставку на интенсивные фланговые выпады и высокий прессинг. Николай Кухаревич остается ключевой фигурой в атаке, однако оборонительные разрывы при потере мяча приводят к частым пропущенным мячам. В пяти последних матчах команда пропустила семь раз, что на фоне слабых результатов в турнире формирует нестабильный общий фон перед встречей с более собранным соперником.

«Райо Вальекано»

Испанский коллектив действует прагматичнее и выстраивает игру через контроль и быстрые переводы в финальную треть поля. Альваро Гарсия стабильно создает моменты, а средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч. Несмотря на отдельные провалы в обороне, «Райо» сохраняет баланс между линиями и уверенно компенсирует огрехи активной игрой вперед.

Факты о командах

«Слован»

  • Проиграл 3 подряд матча Лиги Конференций
  • Пропускает в 7 из 9 последних игр
  • Средняя результативность – 2.80 гола
  • Забивает в 6 последних встречах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 5 матчах турнира подряд
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей
  • Средняя результативность – 1.80 гола
  • Пропускает в среднем 1.40 мяча за игру

Прогноз на матч «Слован» – «Райо Вальекано»

С учетом разницы в турнирном положении и текущей стабильности «Райо Вальекано» выглядит более целостно и надежно. «Слован» способен навязать борьбу за счет атакующего потенциала, однако слабая оборона и серия поражений в еврокубке существенно снижают его шансы на положительный результат. Испанская команда демонстрирует уверенную структуру и лучше контролирует ход встреч, что позволяет рассчитывать на ее успех.

Прогноз: Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 1.68

1.68
Победа «Райо Вальекано»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций Райо Вальекано Слован
18+
  • Читайте нас: 