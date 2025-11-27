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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Слован - Райо Вальекано
Слован - Райо Вальекано: обзор матча 27 ноября 2025
Слован
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
49'
Г. Кашия
52'
A. Yirajang
24'
Ф. Перес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Райо Вальекано
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Аугусто Баталья
Замена
Кирьякос Саввидис
️️️️➡️️
Нино Марчелли
90'
+1
90'
+5'
Желтая карточка
Марко Толич
87'
83'
Замена
Серхио Камельо
️️️️➡️️
Йозуа Вертроувд
Замена
️️️️➡️️
Владимир Вайсс
83'
Замена
Марко Толич
️️️️➡️️
Роберт Мак
79'
77'
Желтая карточка
Оскар Валентин
(фол)
Желтая карточка
Peter Pokorný
(грубость)
73'
Желтая карточка
Роберт Мак
(неспортивное поведение)
63'
57'
Замена
Альваро Гарсия
️️️️➡️️
Иси Палазон
56'
Замена
Оскар Валентин
️️️️➡️️
Пате Сисс
ГОЛ! 2:1!
Alasana Yirajang
Пас отдал
Нино Марчелли
52'
ГОЛ! 1:1!
Гурам Кашия
Пас отдал
Владимир Вайсс
49'
Замена
Alasana Yirajang
️️️️➡️️
Андраж Шпорар
46'
46'
Замена
Унаи Лопес
️️️️➡️️
Жерар Гумбау
Желтая карточка
Данил Игнатенко
45'
+1
Травма
Андраж Шпорар
45'
45'
+4'
39'
Желтая карточка
Пате Сисс
(подножка)
Желтая карточка
Кенан Байрич
(неспортивное поведение)
34'
32'
Замена
Андрей Рацу
️️️️➡️️
Иван Баллиу
31'
Травма
Иван Баллиу
24'
ГОЛ! 0:1!
Фран Перес
Пас отдал
Аугусто Баталья
23'
Желтая карточка
Жерар Гумбау
15'
Желтая карточка
Иси Палазон
(задержка)
Гол отменен - офсайд
Андраж Шпорар
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Владимир Вайсс
(К)
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
18
Нино Марчелли
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
22
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
19
Sidoine Fogning
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
29
Alexej Maros
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Марко Толич
АП
8
Артур Гайдош
АП
14
Alasana Yirajang
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-4-1-2
71
Такац
4
Кашия
6
Виммер
2
Блэкмен
7
Вайсс
77
Игнатенко
18
Марчелли
12
Байрич
21
Мак
3
99
Шпорар
4-1-1-3-1
13
Баталья
20
Баллиу
33
Вертроувд
24
Лежен
22
Эспино
15
Гумбау
6
Сисс
21
Перес
7
Палазон
19
де Фрутос
9
Алемао
18
Марчелли
88
Саввидис
88
Саввидис
18
Марчелли
21
Мак
10
Толич
10
Толич
21
Мак
99
Шпорар
14
14
99
Шпорар
20
Баллиу
2
Рацу
2
Рацу
20
Баллиу
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
15
Гумбау
17
Лопес
17
Лопес
15
Гумбау
7
Палазон
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Палазон
33
Вертроувд
10
Камельо
10
Камельо
33
Вертроувд
Остались в запасе
Слован
Райо Вальекано
31
Мартин Трновски
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
19
Sidoine Fogning
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
29
Alexej Maros
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
19
Sidoine Fogning
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
29
Alexej Maros
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Слован - Райо Вальекано
5
5
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
ВАР
1
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
13
17
Офсайды
2
2
Количество передач
373
379
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
11
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Национальный футбольный стадион
Посещаемость:
16502
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